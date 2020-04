সুনামগঞ্জের পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে স্প্রে করলেন সৈনিকলীগ সভাপতি মঈন :

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি :

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে যখন সারা বিশ্বের মানুষ ঘরবন্দী, তখন নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে “করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দক্ষিণ সুনামগঞ্জের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে স্প্রে- করলেন সুনামগঞ্জ জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগের সভাপতি মঈন উদ্দিন আহমেদ।

মঈন উদ্দিনের এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সুনামগঞ্জের সর্বস্তরের মানুষ। সুনামগঞ্জ জেলা বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগের সভাপতি মঈন উদ্দিন আহমেদ জানান, আমি বাংলাদেশ মুজিব আদর্শের একজন কর্মী, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ঘরে বসে থাকতে পারি না, তাই মুজিব আর্দশ বুকে নিয়ে, জননেত্রী শেখ হাসিনার

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, সুনামগঞ্জের কৃত্বিসন্তান জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত আস্থাভাজন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম,এ মান্নান মহোদয়ের নির্দেশে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় সকলের নিরাপত্তা স্বার্থে মানবতার স্বার্থে,দেশের স্বার্থে সুনামগঞ্জ বঙ্গবন্ধু সৈনিকলীগের পক্ষ থেকে আমি এ কাজটি করছি।