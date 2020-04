সুনামগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে যুবক হাসপাতালে :

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

দক্ষিণ সুনামগঞ্জে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নারায়নগঞ্জ ফেরত এক যুবককে হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে। ওই যুবকের বাড়ি দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের ব্রাহ্মণগাঁও গ্রামে। স্থানীয় সুত্রে যায়, ২ দিন আগে লকডাউনের মধ্যেই লুকিয়ে নারায়নগঞ্জ থেকে বাড়ি ফিরেন ওই ব্যক্তি।

তবে পরিবারের দাবি তিনি ভোলাগঞ্জ থেকে এসেছেন। শুরুর দিকে কেউ গুরুত্ব না দিলে ও পরবর্তীতে তার মধ্যে করোনা উপসর্গ দেখা দিলে আজ সোমবার বিকেলে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানার এস আই আনোয়ারকে বিষয়টি অবহিত করা হলে তিনি ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য শওকত হোসেনকে ফোন করে বিষয়টি অবগত করেন। ওই ব্যক্তিকে পারিবারিক কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দেন।

এ ব্যাপারে পশ্চিম পাগলা ইউপির ৭ নং ওয়ার্ড সদস্য শওকত হোসেন বলেন, খবর পেয়ে তার বাড়িতে যাই। তার মাঝে সর্দি, কাশির মত করোনা উপসর্গ থাকায় তাকে তাৎক্ষণিকভাবে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে। সে এখন হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে আছে। তার পরিবারকে প্রাথমিক কোয়ারেন্টাইন মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ থানার এস আই আনোয়ার বলেন , স্থানীয় একজনের ফোনকলে নারায়নগঞ্জ থেকে আসার বিষয়টি জানতে পেরে তাকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে বলা হয়েছে।

এবং তাকে তত্বাবধান করতে ইউপি সদস্যকে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে সুনামগঞ্জ সদর হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. জিয়াউর রহমান বলেন, রোগীর সামান্য উপসর্গ আছে, বর্তমান সময়ে এরকম উপসর্গকে গুরুত্ব দিতে হয়, তাই তাকে সদর হাসপাতালের কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়েছে। তাকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে, তবে নমুনা সংগ্রহ করা হয়নি।