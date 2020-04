সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের হাওরে কৃষকদের বোরো ধান কেটে দিলেন জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা

সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি

করোনা ভাইরাসের প্রার্দূভাব দেখা দেয়ায় ধান কাটার শ্রমিক সংকটে যখন হাওরের জেলা সুনামগঞ্জের কৃষকরা তখনই হাওরে গিয়ে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে ধান কেটে দিলেন সুনামগঞ্জ জেলা যুবলীগের নেতাকর্মীরা।

সোমবার দুপুরে আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারন সম্পাদক মইনুল হোসেন নিখিলের নির্দেশনায় সুনামগঞ্জ জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান খায়রুল হুদা চপলের নেতৃত্বে যুবলীগের অর্ধশতাধিক নেতাকর্মীরা সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের ভেড়াজালী গ্রামের হাওরে এ কৃষকের বোরো ধান কেটে দিলেন তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সুনামগঞ্জ পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও জেলা যুবলীগের সিনিয়র সদস্য নুরুল ইসলাম বজলু,জেলা যুবলীগের সিনিয়র সদস্য সবুজ কান্তি দাস,সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান এড. মোঃ আবুল হোসেন,সদর উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জেবুল মিয়া,যুবলীগ নেতা মোঃ রমজান মিয়া প্রমুখ।

সুনামগঞ্জ জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান খায়রুল হুদা চপল বলেছেন আজ দেশে এই মরণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে প্রতিটি বিপর্যস্থ মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহবানে সারা দিয়ে ঘরে বন্দি থাকলে ও সরকার তাদের নিয়মিত খাদ্যসামগ্রী পৌছে দিচ্ছেন। তিনি বলেন এই করোনার কারণে দেশের অন্যান্য জেলা থেকে চলতি বোরো মৌসুমে ধান কাটতে সুনামগঞ্জের হাওরে কোন শ্রমিক না আসায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারন সম্পাদক মইনুল হোসেন নিখিলের নির্দেশনায় আমরা সুনামগঞ্জ জেলা যুবলীগের প্রতিটি নেতাকর্মীরা কৃষকদের পাশে দাড়িঁয়ে তাদের ধান কাটায় সহযোগিতা করছি যেন কৃষকরা বন্যার আশংঙ্কা থেকে দ্রæত সময়ের মধ্যে হাওরের পাকা ধানগুলো কেটে তাদের গোলায় তুলতে পারেন । সেই লক্ষ্যে যুবলীগের প্রতিটি নেতাকর্মীরা প্রতিদিন কৃষকদের ধান কাটায় অংশগ্রহন করে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ##