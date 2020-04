এবার জরুরি খাদ্য সহায়তায় হেল্পলাইন চালু, বাড়িতে খাদ্য পৌছে দেওয়া হবে

নিউজ ডেস্ক : করোনাভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য দেশের ৬৪ জেলায় ৬৪ জন সচিবকে দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ জা’রি করা হয়েছে।

এদিকে, করোনা পরি’স্থিতিতে ত্রাণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। সোমবার ভি’ডিও কনফারেন্সে কোভিড-১৯ ট্র্যাকার উদ্বোধন শেষে এ কথা জানান প্রতিমন্ত্রী।

ভি’ডিও কনফারেন্সে তিনি জানান, দেশের এক কোটি পরিবারকে বিভিন্ন ভাবে খাদ্য ও মানবিক সহায়তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এই বাইরেও নিম্ন ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আছেন যারা হয়তো আত্মসম্মানের কারণে কারও কাছে প্রকাশ্যে হাত পাততে পারছেন না। প্রধানমন্ত্রী সে কাজেই এই ৩৩৩#২ ব্যবহারের নির্দেশনা দিয়েছেন। এই হেল্পলাইনে কেউ ফোন করলে আমাদের প্রশাসনিক প্রতিনিধি তাদের বাড়িতে গিয়ে খাদ্য পৌছে দিবে।