করোনার মধ্যেই ভাতিজির জন্মদিনের পার্টি, ফের সমালোচনায় রোনালদো

গোটা বিশ্ব এখন কাঁপছে করোনা ভাইরাস আতঙ্কে। আর বৈশ্বিক এই মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে পর্তুগালে চলছে রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থা। এর পাশাপাশি সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে ভাতিজির এলিসিয়ার জন্মদিনের পার্টি করে সমালোচনার মুখে পড়লেন পর্তুগালের কিংবদন্তি ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, প্রায় ১৮ জনের মতো সদস্য নিয়ে জন্মদিন পালন করছেন রোনালদো। সেখানে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না।

এদিকে বিভিন্ন মাধ্যমে এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় শুরু হলে রোনালদো লিখেছেন, পরিবারের সবাই যখন কোয়ারেন্টাইনে, তখন একত্রে জন্মদিন পালনে বাধা নেই।

করোনার কারণে ইতালিয়ান ফুটবল লিগ বন্ধ ঘোষণা করার পর পরিবার নিয়ে গত ৯ মার্চ থেকে ইতালিতে অবস্থান করছেন রোনালদো। কবে তিনি রোমাতে ফিরবেন সে বিষয়ে এখনও পরিষ্কার কিছু জানা যায়নি।