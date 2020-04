গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দুর্নীতির প্রশ্রয়

ত্রাণের অনিয়ম নিয়ে রিপোর্ট করায় দুইটি গণমাধ্যমের সম্পাদকের বিরুদ্ধে যে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে, তা দুর্নীতি ও অভিযুক্তদের প্রশ্রয় দেয়ার শামিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি নেতা তাবিথ আউয়াল।

মঙ্গলবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকেও দুই গণমাধ্যম সম্পাদকের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদ জানিয়ে স্ট্যাটাস দিয়েছেন তাবিথ।

তাবিথ আউয়াল বলেন, যখন দেশের মানুষ করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে এক সঙ্গে জেগে উঠেছে, তখন আওয়ামী লীগের উচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনকে হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করে জনগণের কাতারে যোগ দেয়া।

দুই সম্পাদকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা উঠিয়ে নেয়ার দাবি জানান তিনি। একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনকে স্বাধীন গণমাধ্যম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার আহ্বান জানিয়ে সাংবাদিক কাজলকে দ্রুত খুঁজে বের করার অনুরোধ করেন।

এদিকে তাবিথ আউয়ালের সহযোগিতায় মঙ্গলবার উত্তর সিটির ৩২, ৩৩ ও ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এ কাজে অংশ নেন আতিকুল ইসলাম মতিন, আহমদ আলী, অ্যাডভোকেট রুনা লায়লা রুনা, মাসুম খান রাজেশ ও সাজেদুল হক খান রনিসহ স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীরা।