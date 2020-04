গাইবান্ধায় বজ্রপাতে আহত ২, নিহত ১

বায়েজীদ (গাইবান্ধা) :

গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলায় বজ্রপাতে সাইদুর রহমান (২৪) নামে এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরো দুইজন আহত হয়েছে। নিহত নির্মাণ শ্রমিক সাইদুর রহমান (২৪) সে ফুলছড়ি উপজেলার উদাখালী ইউনিয়নের দক্ষিণ বুড়াইল গ্রামের ফারুক মিয়ার পুত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,

আজ ২১ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাইদুর রহমান সহ অপর দুইজন নির্মাণ শ্রমিক উড়িয়া ইউনিয়নে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে পার্শ্ববর্তী কাঠুর বিলের ধারে এসে পৌঁছালে আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে হঠাৎ বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই সাইদুর রহমানের মৃত্যু হয়।

এসময় তার সাথে থাকা ওমর ফারুক ও মিন্টু নামের অপর দুইজন আহত হয়। আহতরা বর্তমানে সুস্থ আছেন।

উপজেলার উদাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের এ বজ্রপাতে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।