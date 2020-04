ছুটি বেড়েছে ৫ মে পর্যন্ত

দেশের করোনা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় সরকার সাধারণ ছুটি ৫ মে পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বুধবার (২২ এপ্রিল) বিকেলে গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

তিনি জানান, ছুটি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অনেক নির্দেশনাও এসেছে। নির্দেশনায় নতুন কিছু বিষয় রয়েছে। এসব নির্দেশনার প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংবাদমাধ্যমে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

করোনা সংক্রমণ রোধে গত ২৬ মার্চ থেকে আগামী ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে টানা ৩১ দিনের ছুটি চলছে। তার পরও পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় আবার ছুটি বাড়ানো হল।

এরই মধ্যে সারাদেশকে করোনাভাইরাস সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।