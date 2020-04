‘মা সারাদিন রোজা রাইখা রিশকা চালাইছি শরীরে বল পাই না’

রমজান মাসে দোকান থেকে ইফতারি কিনে একজন উচ্চবিত্ত মা তার ছেলেকে নিয়ে ইফতারের পূর্ব মুহূর্তে একটি রিকশা করে বাসায় ফিরছিলেন। রিকশায় বসে থাকা অবস্থায় ছেলে মাকে প্রশ্ন করে ‘মা না খেয়ে থাকলে কি রোজা হয়?’ জবাবে মা বলেন, না হয় না। রোজা থাকতে হলে অনেক সংযম করতে হয়। পাশাপাশি অন্যের কষ্ট বুঝতে হয় আর মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হয়।

এদিকে ইফতারির সময় বেশি না থাকার কারণে ছেলেটির মা রিকশা চালককে রেগে বলে উঠলো তারাতারি রিশকা চালানোর জন্য। তা না হলে আযান দিয়ে দেবে। জবাবে রিকশা চালক বললেন, ‘মা সারা দিন রোজা রাইখা রিকশা চালাইছিতো তাই শরীরে বল পাই না।’

অবশেষে ছেলেটির মা রিকশা চালকটির দিকে তাকিয়ে দেখে তিনি খুব বৃদ্ধ। তার বয়স আনুমানিক ৬০ থেকে ৭০ হবে। পরে ছেলেটির মা অনেক অনুতপ্ত হলেন। মনে মনে ভাবতে লাগলেন তিনি যা করেছেন তা করা মোটেই উচিৎ হয়নি। একটা সময় আযান দিলে সেই মার তার ছেলেকে দিয়ে ইফতার পাঠান রকশা চালকের কাছে আর নিজেকে একটু হলেও নিরপরাধী ভাবতে শুরু করেন। এদিকে সারা দিন রোজা রাখার পরে ইফতার পেয়ে সব ক্লান্তি ভুলে গেলেন সেই রিশকা চালক।

আমরা সারা দিন রোজা রেখে হরেক রকমের খাবার দিয়ে ইফতারি করি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন এমন অনেক মানুষ রয়েছে যারা সারা দিন রোজা রাখার পরে টাকা বা খাবারের অভাবে ইফতার করতে পারে না। আসুন আমরা সবাই নিজ থেকে উদ্যোগ নেই এই রমজানে গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে যাতে করে তাদের দুঃখগুলো একটু হলেও লাঘব হয়।