ম্যানেজারের অ’বহেলায় শ্রমিকরা বেতন পাননি: ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বেতন পরিশোধের নির্দে’শ সাকিবের

স্পোর্টস ডেস্ক : এই করোনা কালে লাখ লাখ মানুষ কর্মহী’ন হয়ে দুঃসহ সময় কা’টাচ্ছেন। ক্রিকেট তারকারা তাদের পাশে দাঁড়িয়ে সাধ্যমতো সহায়তা করে যাচ্ছেন। এর মাঝেই গতকাল একটি খবরে তো’লপা’ড় শুরু হয়ে যায় দেশে। বিশ্বসেরা অল-রাউন্ডার সাকিব আল হাসানের মালিকানাধীন সাতক্ষীরার ‘সাকিব আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম’ এর শ্রমিকরা ৪ মাস বেতন পাননি! বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল তারা বিক্ষো’ভও করেছেন।

কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না, যে সাকিব ব্যক্তি উদ্যোগে করোনা দূ’র্গ’তদের ত্রাণ দিয়ে যাচ্ছেন তার শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছেন না! এদিকে খোঁ’জ নিয়ে জানা গেছে, গত জানুয়ারি থেকে বিভিন্ন কারণে সাকিব তার ফার্মের সরাসরি তদারকি করতে পারছিলেন না। এসময় পাভেল নামের একজন সাকিবের অ্যাগ্রো ফার্মটির ম্যানজার হিসেবে কাজ করেন। তার ওপর আস্থা রাখতেন সাকিব। কিন্তু এই পাভেলের অ’বহে’লার কারণে শ্রমিকদের বেতন আ’টকা পড়ে যায়। শ্রমিকরা ৪ মাসের বেতনের দাবি করলেও সাকিবের ব্যক্তিগত ম্যানেজার সোহান ২ মাসের বেতন বকেয়া থাকার কথা জানান।

করোনা ভাইরাসের এই সময় সাকিব আল হাসান তার পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। সোমবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে এই বিষয়ক প্রতিবেদন প্রকাশ হলে সমালো’চনার ঝড় ওঠে। সবকিছু জানার পর সাকিব ভী’ষণ বিব্র’ত হয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে। সেইসঙ্গে তিনি ৩০ এপ্রিলের মধ্যে শ্রমিকদের সমস্ত বেতন পরিশো’ধ করার নির্দে’শও দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এই লকডাউনের মাঝেও সাকিব আল হাসান অ্যাগ্রো ফার্ম লিমিটেডের সকল কার্যক্রম চালু রয়েছে।