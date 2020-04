ময়মনসিংহে করোনায় মৃত কিশোরের দাফন

এনামুল হক:-

ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া ইউনিয়নে করোনায় ভাইরাসে আক্রান্ত মৃত কিশোরের নামাজে জানাজা ও দাফন কাফন সম্পন্ন হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের কঠোর নির্দেশনায় ইউনিয়ন পরিষদের ব্যবস্থাপনায় যথাযথ মর্যাদায় শেষ হলো করোনা আক্রান্ত মেহেদী হাসান রনির নামাজে জানাজা ও দাফন কাফন।

সাখুয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ গোলাম ইয়াহিয়া ইউনিয়নের গণ্যমান্যদের নিয়ে একটি কমিটি করেন মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করতে ।

২০শে এপ্রিল সোমবার রাত ৩টায় ইকরামুল মুসলিমীন ফাউন্ডেশন মোমেনশাহী দক্ষিণ জেলা স্বেচ্ছাসেবক টিম ও ত্রিশাল উপজেলা টিমের সমন্বয়ে

ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া ইউনিয়নে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত রনির দাফন-কার্য সম্পন্ন করা হয় ।

ত্রিশাল উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুস্তাফিজুর রহমান এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ মোহাম্মদ গোলাম ইয়াহিয়া শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থেকে স্বেচ্ছাসেবক টিমকে বিভিন্নভাবে দিকনির্দেশনা দেন। তাদের নির্দেশনা মতে দাফন-কাফন সম্পন করা হয়।

উল্লেখ্য,ত্রিশাল উপজেলার সাখুয়া ইউনিয়নের সর্দার বাড়ির মেহেদী হাসান রনি দীর্ঘদিন ধরে গাজীপুর জেলার জয়না বাজারে দোকানে কাজ করত। প্রায় ১০/১২ দিন আগে শরীরে জ্বর নিয়ে বাড়িতে আসে। গত কয়েক দিন ধরে তার শরীরে জ্বর বাড়তে থাকে এবং শুরু হয় শ্বাসকষ্ট।

২০ এপ্রিল সোমবার করোনা উপসর্গ নিয়ে সে মারা যায়। পরে নমুনা সংগ্রহ করে পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হলে তার কোভিট-১৯ শনাক্ত হয়। এ ঘটনায় উপজেলার সাখুয়া ইউনিয়নে যুবকের বাড়িসহ পুরো এলাকা লকডাউন ঘোষনা করা হয়েছে।