যৌবন ধরে রাখতে চান? তাহলে এটি পড়ুন

ভিটামিন সি’র আরেক নাম অ্যাসকরবিক এসিড। ভিটামিন সি শরীরে বয়সের ছাপ পড়াকে পিছিয়ে রাখে। ফলে যৌবন ধরে রাখা যায় দীর্ঘদিন। আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত যে ক্ষয় হয়, বয়সের যে পরিবর্তন আসে তা মূলত অক্সিডেশনের জন্য। ভিটামিন সি’তে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে, যা কোষাবরণকে মজবুত করে, সহজে ভেঙে যেতে দেয় না। এভাবে শরীর ও ত্বক রক্ষা পায়। ভিটামিন সি কোলেস্টেরলের মাত্রাকে আয়ত্তে রাখে ও হৃৎপিন্ডকে রক্ষা করে। দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী রোগী, পক্ষাঘাতগ্রস্থ ও বেড সোরের রোগীর জন্যও দরকার ভিটামিন সি।

