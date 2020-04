সৌদিতে করোনায় ৩৫ বাংলাদেশির মৃত্যু

প্রাণঘাতি করোনায় আক্রান্ত হয়ে সৌদি আরবে এ পর্যন্ত ৩৫ বাংলাদেশি মারা গেছেন। দেশটিতে (১৫ এপ্রিল পর্যন্ত) মোট মৃতের সংখ্যা ১০৯ জন। মৃতদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই বাংলাদেশি।

সৌদি আরবের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে রিয়াদে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসীহ জানান, মোট কতজন বাংলাদেশি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, সেটা সৌদি কর্তৃপক্ষ তাদের জানায়নি।

বুধবার (২২ এপ্রিল) করোনাভাইরাসের জরিপ প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ডোমিটারে তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ১১ হাজার ৬৩১ জন। এদের মধ্যে চিকিৎসায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ৬৪০ জন। চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৯ হাজার ৮৮২ জন, সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন ৮১ জন।

সৌদি আরবের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায়।

বাংলাদেশ দূতাবাস রিয়াদ এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল জেদ্দা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া বাংলাদেশিরা হলেন, সাভারের কোরবান, নড়াইলের ডাক্তার আফাক হোসেন মোল্লা, চট্টগ্রামের মোহাম্মদ হাসান, চট্টগ্রামের মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, ভোলার মোহাম্মদ হোসেন, পাবনার আব্দুল মোতালেব, মানিকগঞ্জের মান্নান মিয়া, চট্টগ্রামের মোহাম্মদ রহিম উল্লাহ, নরসিংদীর খোকা মিয়া, চট্টগ্রামের নাসির উদ্দিন, বরগুনার রুস্তম খন্দকার, চাঁদপুরের মোহাম্মদ জাহিদ, আজিবর, সাইফ উদ্দিন টুটুল, চট্টগ্রামের মোহাম্মদ শফিউল আলম, শেখ মোহাম্মদ আলী, আহমেদ হোসাইন, মোহাম্মদ জমির উদ্দিন, মোহাম্মদ ইসলাম।

ঢাকার মো. দেলোয়ার হোসেন, কুমিল্লার মাহবুবুল হক, চট্টগ্রামের মো. মোরশেদুল আলম, বরিশালের মো. হারুন ভূঁইয়া, নোয়াখালীর ফিরোজ, কক্সবাজারের আমান উল্লাহ, জিয়াউর রহমান, চাঁদপুরের সিরাজুল ইসলাম, চট্টগ্রামের উবায়দুর রহমান চৌধুরী জুয়েল, নুরুল ইসলাম, রাশেদুল আলম তালুকদারসহ আরও চারজন।

রিয়াদে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ সৌদি আরবের বর্তমান পরিস্থিতি আরো সহনশীল পর্যায়ে না আসা পর্যন্ত প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সবধরণের জমায়েত এড়িয়ে চলে ঘর থেকে বাহির না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, দূতাবাসের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রবাসীদের সাহায্য কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তবে প্রবাসীদের জন্য কাজ করতে গিয়ে ইতিমধ্যে জেদ্দা কনস্যুলেটের একজন কর্মকর্তা সপরিবারে করোনাভাইরাস আক্রান্ত হওয়ার খবরে কূটনীতিকদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রয়োজনে সব ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সৌদি সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনাগুলো মেনে চলার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ করে সৌদি সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের গৃহিত পদক্ষেপ প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সহযোগিতা করা আহ্বান জানান।