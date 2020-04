১৩ দেশে করোনায় প্রাণ গেল ৩০২ বাংলাদেশির

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের সংক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ জন বাংলাদেশি মারা গেছেন। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) পর্যন্ত ১৭৯ জন বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন।

অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য দেশে গতকাল নতুন করে বাংলাদেশি নাগরিকদের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৩টি দেশে ৩০২ জন বাংলাদেশি প্রাণ হারিয়েছেন। তাদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১৭৯ জন, যুক্তরাজ্যে ৭৯ জন, সৌদি আরবে ১৫ জন, ইতালিতে ৮ জন, কানাডায় ৬ জন, স্পেনে ৫ জন, কাতারে ৪ জন।

এ ছাড়া সুইডেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কেনিয়া, লিবিয়া ও গাম্বিয়ায় ১ জন করে বাংলাদেশি মারা গেছেন। এদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ সিঙ্গাপুরে করোনাভাইরাসে বিদেশি নাগরিকদের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলছে।

মঙ্গলবার দেশটিতে নতুন করে আক্রান্ত হওয়া ১ হাজার ১১১ জনের মধ্যে মাত্র ২০ জন স্থানীয় নাগরিক। বাকিরা বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক। সিঙ্গাপুরে এখন পর্যন্ত ৯ হাজার ১২৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে সোমবার ১ হাজার ৪২৬ জন আক্রান্ত হলেও স্থানীয় নাগরিক মাত্র ১৮ জন। বাকি আক্রান্তদের সবাই বিদেশি।

বাংলাদেশে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ভাইরাসটি শনাক্ত হয়েছে ৩ হাজার ৩৮২ জনের শরীরে। এদের মধ্যে মারা গেছেন ১১০ জন এবং সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরেছেন ৮৭ জন। বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩ হাজার ১৮৫ জন।