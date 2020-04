অবিশ্বাস্য দামে বিক্রি হলো সাকিবের নিলাম উঠানো ব্যাট

সাকিব আল হাসানের ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ মাতানো ব্যাট উঠেছে নিলামে। সেটিও আবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। করোনা মোকাবেলায় দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অর্থ সংগ্রহে ছেড়েছেন প্রিয় ব্যাট।

মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) রাতে হুট করেই ফেসবুক লাইভে সাকিব জানান, বিশ্বকাপে খেলা এসজি ব্র্যান্ডের ব্যাটটি নিলামে ওঠানোর ব্যাপারে। সে অনুযায়ী বুধবার (২২ এপ্রিল) বিকেল থেকে ৫ লাখ টাকা ভিত্তিমূল্যে দর হাঁকানো শুরু করা হয়। প্রথমে সাড়ে ৬ লাখ উঠে, এরপর আরেকটি আপডেট দেয় পেজটি। যেখানে সাড়ে ৮ লাখ টাকা দাম উঠে। তৃতীয়বারে ব্যাটের দাম উঠে ১০ লাখ টাকা। এরপর ব্যাটটির দাম উঠে ১০ লাখ ছাড়িয়ে বাংলাদেশি টাকায় ১১ লাখ টাকা।

বেশ খানিকক্ষণ কিছু না জানালেও রাত ১০টার কিছু পরে অকশন ফর অ্যাকশন পেজ থেকে লাইভে আসেন এই নিলামের আয়োজকরা। রাত সাড়ে ১১টায় জানানো হয় ১৮ লাখ টাকা উঠেছে দাম। শেষ পাঁচ মিনিটে ২০ লাখ দাম উঠে।

ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য থেকে অনেকেই যোগ দিয়েছেন। ভারত থেকে একজন ১২ লাখ টাকা পর্যন্ত বিড করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত রাজই ব্যাটটা নিজের করে নেন। তবে শেষ পর্যন্ত ব্যাটটি বিক্রি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী রাজ ২০ লাখ টাকাতেই কিনে নেয়। এই টাকার সবটাই যাবে সাকিব আল হাসানের প্রতিষ্ঠিত ‘সাকিব ফাউন্ডেশন’-এ।

তার আগে সাকিব জানান, এই ব্যাট দিয়েই বিশ্বকাপের সব ম্যাচে খেলেছেন। তার আগে আয়ারল্যান্ডে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলেছিলেন একই ব্যাট দিয়ে।