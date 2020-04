কচুয়ায় কৃষকের পাকা ধান কেটে দিচ্ছে ছাত্রলীগ

মো: মাসুদ রানা,কচুয়া প্রতিনিধি \

করোনাভাইরাসের কারণে ধান কাটতে না পারা চাঁদপুরের কচুয়ায় কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে কচুয়া উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। করোনা পরিস্থিতিতে ধান কাটার শ্রমিক না পাওয়ায় বর্তমানে ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীরাই কৃষকদের ভরসা। কৃষকের ধান কাটা, বাড়ি নেয়া ও মাড়াই সবই করছেন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

বুধবার সকালে উপজেলার বিতারা ইউনিয়নের ঘুগড়ার বিলে কৃষক ওচমান হোসেনের ৩০ শতাংশ জমির বোরো ধান কেটে বাড়ি পৌঁছে দেন নেতাকর্মীরা। কচুয়া উপজেলা ছাত্রলীগের আহŸায়ক সালাউদ্দিন সরকারের নেতৃত্বে ২০ জন নেতাকর্মী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে এ কাজ করেন। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে পেরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা যেমন খুশি, তেমনি ধান কেটে দেয়ায় খুশি এলাকাবাসী ও কৃষকরাও।

কৃষক ওচমান হোসেন বলেন, ধান কাটার সময় সাধারণত ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পারিশ্রমিকে শ্রমিক পাওয়া যেত। করোনা পরিস্থিতিতে ৫০০ টাকায়ও শ্রমিক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই পাকা ধান নিয়ে চিন্তি ছিলাম। কিন্তু আমাদের এই সংকটময় মুহূর্তে বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছাশ্রমে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ধান কেটে বাড়ি নিয়ে তা মাড়াই করে দিচ্ছে।

কচুয়া উপজেলা ছাত্রলীগের আহŸায়ক সালাউদ্দিন বলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে কচুয়ার সর্বত্র ধান কাটার শ্রমিক সংকট দেখা দিয়েছে। শ্রমিক না পাওয়ায় নিজ জমির পাকা ধান কাটতে পারছে না কৃষকরা। তাই উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের নিয়ে ধান কাটতে সহযোগিতা করছি। এ কার্যক্রম কৃষকরা ধান ঘরে না তোলা পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।