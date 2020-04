করোনা’য় কর্মহীন দুঃস্থদের মাঝে বগুড়ার গাবতলী রামেশ্বরপুরে যুব সমাজের উদ্যোগে ত্রান সামগ্রী বিতরন

আল আমিন মন্ডল (বগুড়া প্রতিনিধি)ঃ করোনা ভাইরাস এর কারনে মানুষ কর্মহীন হওয়ায় গতকাল বুধবার বগুড়ার গাবতলী রামেশ্বরপুর ঘোন সাখাটিয়া যুব সমাজের উদ্যোগে ইউনিয়নের প্রায় ২শতাধিক কর্মহীন মানুষদের মাঝে ত্রান সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। ত্রান সামগ্রী বিতরণ কালে উপস্থিত ছিলেন গাবতলী উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম, সমাজসেবক রুমেন খাঁন ও এমআর হাসান পলাশ। সংগঠনের নেতা ওমর ফারুক, নুরুল ইসলাম মুক্তার, গোলজার রহমান, সিরাজুল ইসলাম, বিলজার রহমান, সোহেল হোসেন, সবুজ আহম্মেদ, আল আমিন এর সার্বিক সহযোগিতায় আরোও উপস্থিত ছিলেন আলম হোসেন, মামুন আহম্মেদ, শহীদ মিয়া, সাদ্দাম হোসেন, মতিউর রহমান, আব্দুল লতিফ, হোসেন আলী ও সিরাজুল ইসলাম প্রমূখ।

ত্রান সামগ্রী মধ্যে ছিল (৫কেজী চাল, ৩কেজী আলু, হাফ কেজী করে পিয়াজ, লবন, সোয়াবিন তেল ও ১টি সাবান )।

ত্রান বিতরন কালে বক্তারা বলেন, এই ক্লান্তিলগ্নে আত্ম মানবতা সেবায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়াই। করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে মহান আল্লাহ তায়ালা নিকট ক্ষমা ও প্রার্থনা করা এবং সকল’কে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন থাকারোও আহবান জানানো হয়।