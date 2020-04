খানসামায় কৃষকদের মাঝে কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণ

এস.এম.রকি,খানসামা (দিনাজপুর) প্রতিনিধি:দিনাজপুরের খানসামায় কৃষি যন্ত্রপাতিতে উন্নয়ন সহায়তায় পরিচালন বাজেটের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শতকরা ৫০ভাগ ভূর্তুকি মূল্যে কৃষকদের মাঝে দুটি কম্বাইন হারভেস্টার (ধান ও গম কাটা,মারাই ও ঝাড়াই মেশিন) বিতরণ করা হয়েছে।

২৩ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) সকালে কৃষি স¤প্রসারণ অধিদপ্তর খানসামার আয়োজনে কৃষকদের হাতে কম্বাইন হারভেস্টারের চাবি তুলে দেন জেলা প্রশাসক মো:মাহমুদুল আলম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর কৃষি স¤প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো:তৌহিদুল ইকবাল, উপজেলা চেয়ারম্যান আবু হাতেম,ইউএনও আহমেদ মাহবুব-উল-ইসলাম,উপজেলা কৃষি অফিসার মো:আফজাল হোসেন,অফিসার ইনচার্জ শেখ কামাল হোসেন,উপজেলা কৃষি স¤প্রসারণ কর্মকর্তা ফারিন আজমি,উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ প্রমূখ।