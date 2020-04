গ্রামীণ ব্যাংকের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভ‚ঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ করোনা ভাইরাসের কারণে সারাদেশের মতো টাঙ্গাইলের ভ‚ঞাপুরে কর্মহীন-হতদরিদ্র ঋনগ্রহীতাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে গ্রামীণ ব্যাংকের পৌর এলাকার ঘাটান্দি শাখা। এতে জনপ্রতি- ৩০ কেজি চাল, ৪ কেজি ডাল, ৮ কেজি আলু, ২ কেজি তেল, ২ কেজি লবণ, ৪ টি সাবান, ৪ কেজি পেঁয়াজ ও নগদ অর্থবাবদ ৬’শ টাকা করে দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে ব্যাংক কার্যালয়ের সামনে এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- ঘাটান্দি শাখা’র এরিয়া ম্যানেজার মো. আবুতালেব, প্রোগ্রাম অফিসার এস.এম আসাদুজ্জামান, শাখা ব্যবস্থাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম, টাঙ্গাইল জেলা গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. শফিকুল ইসলাম, শাখা’র সহকারী কর্মকর্তা মো. শিহাব ও লাভলু প্রমুখ।