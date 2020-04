তালিকায় নাম থাকলেও চাউল ভাগ্যে জোটেনি

গাইবান্ধা জেলা প্রতিনিধি:খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির সুবিধা ভোগির তালিকায় নাম থাকলেও চাউল ভাগ্যে জোটেনি কপাল পোড়া গাইবান্ধার নদীভাঙ্গন এলকা গজারিয়া ইউনিয়নে মানুষের। মাসের পর মাস ধরে এই চাউল তুলে নিচ্ছেন এক ডিলার। গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় ৫শত ৬০ জনের নাম আছে। সংরক্ষিত নামের তালিকা ধরে গজারিয়া ইউনিয়নে বাউশি গ্রামের ছবিয়া, কায়ছার, স্বপ্নাসহ ৭/৮ জনের সাথে কথা হয়। তাদের অভিযোগ, কার্ড না দিয়ে ডিলার হামিদুর রহমান মাসের পর মাস ধরে ১০ টাকা কেজির খাদ্যবান্ধব কর্মসূচীর চাউল নিজেই তুলে নিচ্ছেন। এমন অভিযোগ অস্বীকার করে ডিলার হামিদুর রহমানের দাবি অফিস থেকে তাদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, এটা পুরোটা বানোয়াট। যারা অভিযোগ দিয়েছে তাদের নাম কেটে পরিবর্তন করা হয়েছে। ফুলছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবু রায়হান দোলন বলেন, আমার কাছে কিছু তথ্য এসেছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডিলারসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বছরে ৫বার প্রত্যেক সুবিধা ভোগির জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৩০ কেজি করে মোট ১৫০ কেজি চাল বরাদ্দ করা হয়।

