নকলায় কৃষকের ধান কেটে দিল শেরপুরের পুলিশ সুপার কাজী আশরাফুল আজীম

এবার কৃষকের ধান কেটে বাড়ীতে পোছে দিলেন শেরপুরের পুলিশ সুপার আশরাফুল আজীম। ২৩ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার নকলা উপজেলা ৩ নং উরফা ইউনিয়নের বারমাইসা গ্রামে কৃষক আবু রায়হান ৬৫ শতাংশ জমির পাকা ধান কেটে পাশে দাঁড়িয়েছেন পুলিশ ও অত্র ইউনিয়ন স্টুডেন্ট কমিউনিটি সংগঠনের প্রায় ৩০ জনের স্চ্ছোসেবক।

পুলিশ সুপার আশরাফুল আজিম বলেন, করোনায় শ্রমিক সংকটের কারণে কৃষকদের অসহায় কৃষকদের মানসিক ভাবে মনোবল চাঙ্গা করতে আমরা পুলিশ ও স্চ্ছোসেবক টিম গঠন করে কৃষকদের ধান কাটা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষক বাঁচলে দেশ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।

আমি চাই কৃষকদের এই দুঃসময়ে প্রতিটি গ্রামে স্চ্ছোসেবক টিম গঠন করে কৃষকদের ধান কেটে বাড়িতে পৌছানো। সেই সাথে নিরাপদ দুরত্ব বজায় রেখে এ ধান কাটা উৎসবের কর্মসূচী পালনের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

নকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর শাহ্ বলেন, পুলিশ সুপার আশরাফুল আজিম স্যার সব সময় মানুষের উপকারে নিয়োজিত আছেন, সেই সাথে এই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সচেতন করতে জেলার প্রতিটি প্রান্তে ছুটে চলছেন।

নকলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা শফিকুল ইসলাম জিন্নাহ বলেন, সত্যিই একজন মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন পুলিশ সুপার আশরাফুল আজিম, নকলা উপজেলা কৃষকদের ধান কাটা কর্মসূচী গ্রহণ করা আমরা কৃতজ্ঞ।

আজকের এই কৃষকদের ধান কাটা কর্মসূচী সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, অত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও নকলা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রেজাউল হক হীরা, নকলা উপজেলা যুবলীগের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম সোহেল,অত্র ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক সহ অনেকেই।