ভূঞাপুরে করোনায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন সোহাগ

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে প্রাণঘাতি করোনা ভাইরাসে আক্রান্তে খন্দকার সোহাগ নামে সেই ব্যক্তি বাড়ি ফিরছেন। সুস্থ হওয়া সোহাগ উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের জিগাতলা গ্রামের মো. মজনুর ছেলে।

বুধবার (২২ এপ্রিল) দুপুরে ময়মনসিংহ এস.কে হাসপাতাল থেকে তাকে ছাড়পত্র দিয়েছে। এ বিষয়টি বিকেলে ভূঞাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার-পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মহীউদ্দিন আহমেদ নিশ্চিত করেছেন।

প্রসঙ্গত প্রকাশ, গত রবিবার (১২ এপ্রিল) রাতে উপজেলার গোবিন্দাসী ইউনিয়নের জিগাতলা ও সাফলকুড়া গ্রামে ৩ ব্যক্তি করোনা পজেটিভ সনাক্ত হয়। পরে রাতে উপজেলা প্রশাসন তাদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ এস.কে হাসপাতাল আইসোলেশনে প্রেরণ করেন। সেই সাথে ওই দুই গ্রামকে লকডাউন করেন প্রশাসন। করোনায় সনাক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ জন ঔষধ কোম্পানীতে চাকুরী করতো ও ১ জন পোশাক শ্রমিক। স¤প্রতি তারা ঢাকা ও নায়ারণগঞ্জ থেকে বাড়িতে এসেছিল।