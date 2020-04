মাশায়েখো লক্ষীপুর —-“আলোর দিশারী সাহিত্য কাফেলা” এর মত বিনিময় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক :এমদাদুর রহমান আজ বিকেলে রায়পুর জ্বীন মসজিদ সংলগ্ন মিফতাহুল উলূম মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয় “আলোর দিশারী সাহিত্য কাফেলা” এর মত বিনিময় সভা। সভায় লক্ষীপুর জেলার ওলামায়ে কেরামদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অবদান নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ইলমী মজলিসের আয়োজন হয়। সংক্ষিপ্ত সময়ে স্বল্প পরিসরে এই ইলমি মজলিসকে আলোকিত করেন হাফেজ্জী হুজুর (রঃ) এর সুযোগ্য ভাতিজা শায়খুল হাদীস আল্লামা ফারুক আহমদ (হাজি সাহেব হুজুর) দা.বা.। উপস্থিত ছিলেন মাওলানা হিফজুর রহমান ( মুতাওয়াল্লী রায়পুর জ্বীন মসজিদ) মাওলানা আবু বকর। (মুহতামিম মিফতাহুল উলূম মাদরাসা) সভায় সংগঠনের পরিচালক মুফতি মুহাম্মদ আরাফাত এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ” আলোর দিশারী সাহিত্য কাফেলার উদ্যোগে লক্ষীপুর জেলার বিখ্যাত আলেমদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও অবদান সংরক্ষন এবং বর্তমান প্রজন্মকে তাদের ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মানসে “মাশায়েখে লক্ষীপুর” নামে ঐতিহাসিক জীবনীগ্রন্থ রচনার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মহৎ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন সভায় উপস্থিত উলামায়ে কেরাম। বৈঠকে লক্ষ্মীপুরের মাশায়েখদের একটি সম্ভাব্য তালিকাও তৈরি করা হয়। বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন মুফতি আবদুল্লাহ সাহেব (মুহাদ্দিস লুধুয়া মাদরাসা) হাফেজ ওজায়ের (মুহতামিম তাহফিজুল কুরআন মাদরাসা) সংগঠনের সাধারন সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মিসবাহ নূরী, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক ইমদাদুরর রহমান নূরীসহ আলোর দিশারী সাহিত্য কাফেলার নেতৃবৃন্দ। সভায় সংগঠনের দশ বছর পূর্তি বাস্তবায়ন, স্মারক তৈরি, কমিটি নবায়ন, চলমান করোনা সংকটে করণীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।

