লক্ষ্মীপুরে খাদ্যসামগ্রী দিয়ে দুস্থদের পাশে দাঁড়াল ছাত্রদল

বিশেষ প্রতিনিধি :

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় লক্ষ্মীপুরে খাদ্যসামগ্রী দিয়ে কর্মহীন দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ছাত্রদল। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বিকেলে সদর উপজেলার মান্দারী বাজার এলাকায় দুস্থদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- সদর উপজেলা-পূর্ব ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক বোরহান উদ্দিন চৌধুরী মিলন, মান্দারী ইউনিয়ন ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক জাহাঙ্গীর মাহমুদ, পিয়াস, আরিফ, বাবু সহ আরো অনেকে।

দলীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত কয়েকদিন ধরে মান্দারী ইউনিয়ন ছাত্রদল এমন কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ কার্যক্রম চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন ইউনিয়ন ছাত্রদলের আহ্বায়ক মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন।