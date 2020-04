শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি বাড়িয়ে মন্ত্রণালয়ের জরুরী বিজ্ঞপ্তি

মহামারী করোনাভাইরাসের উদ্ভূত পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় সরকারি অফিস-আদালতের ছুটির মেয়াদ বাড়ায় দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটিও বাড়ানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানিয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সরকার ৫ মে পর্যন্ত ‘সাধারণ ছুটি’ ঘোষণা করায় সে অনুযায়ী সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ওইদিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি শেষ হলে পরিস্থিতি বিবেচনা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি সমন্বয় করা হবে এবং তা গণমাধ্যমকে জানানো হবে।

করোনা প্রাদুর্ভাব বাড়তে থাকায় গত ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছুটি ঘোষণা করা হয়। তবে পাঠদানের ধারাবাহিকতা রাখতে ২৯ মার্চ থেকে সংসদ টিভিতে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ক্লাস এবং গত ৭ এপ্রিল থেকে প্রাথমিকের ক্লাস শুরু করেছে সরকার।