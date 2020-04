শ্রীহট্ট প্রকাশ-৩য় বই প্রদর্শনী আয়োজন

শ্রীহট্ট প্রকাশ-এর উদ্যোগে ৩য় বারের মতো বই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ১৭ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর ২০২০ শ্রীহট্ট প্রকাশ-এর স্থায়ী অফিস মেঘনা-বি/১৮, দাড়িয়াপাড়া, সিলেট-এ শ্রীহট্ট প্রকাশ ৩য় বই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে। বই প্রদশর্নীতে ক্রেতারা ৪০% হজরত মুহম্মদ (সা.)/মুক্তিযুদ্ধ/মওলানা ভাসানী/বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান/নাস্তিক-আস্তিক/বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর/ভারতের ইতিহাস কাঁপানো ঝান্সী রানি/পবিত্র হজ/কবিতা/সাইন্স ফিকশন/প্রবন্ধ/নারী/সামাজিক সমস্যা/ সালমান শাহ/সংস্কৃতি/গান/রাজনীতি/ইতিহাস/ শিশুতোষ/ছড়া/ গল্প/ রহস্য/সংস্কৃতি/রম্য প্রভৃতি বই ক্রয় করতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ১১ টা হতে রাত ১০ পর্যন্ত শ্রীহট্ট প্রকাশ বই প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।

পাঠকরা শ্রীহট্ট প্রকাশ-এর অফিসিয়াল পেইজ facebook.com/srihotto.prokash অর্ডার দিয়েও ডাকযোগে বই সংগ্রহ করতে পারবেন। ০১৭১৬৯৭৩১৭৬ নম্বরে বিকাশের (মার্চেন্ট) টাকা পরিশোধের পর পাঠিয়ে দেওয়া হবে বই।