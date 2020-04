সামাজিক দুরত্বের বালাই নেই সরিষাবাড়ীর হাট-বাজারে উপচে পড়া ভীড়

সরিষাবাড়ী, জামালপুর ঃ

করোনাভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় জামালপুরের সরিষাবাড়ীর হাট-বাজারগুলোতে লোক সমাগম কমাতে উপজেলা প্রশাসন বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ মাঠে স্থানান্তর করলেও সামাজিক দুরত্ব মানছেন না কেউ। রাস্তাঘাট, হাট-বাজারগুলোতে উপচেপড়া ভীড়। এদিকে উপজেলা পোষ্ট অফিসে আসা গ্রাহকদেরও একই অবস্থা। পোষ্ট অফিসে টাকা তুলতে আসা গ্রাহকরা কিছুতেই মানছে না সামাজিক বা নিরাপদ দূরত্ব। তারা শারীরিক দূরত্ব বজায় না রেখে লেন-দেন করতে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দুপুরে পোষ্ট অফিস, আরামনগর বাজারসহ ¯কুল ও কলেজ মাঠে বসানো বাজারগুলোতে এমন চিত্র দেখা গেছে।

অপরদিকে করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঝুঁকি এড়াতে সরকারের নানা ধরণের নির্দেশনা থাকলেও এ নির্দেশানকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়েছেন সরিষাবাড়ীর আরামনগর হাট-বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেচাকেনা করতে আসা ক্রেতা বিক্রেতারা। প্রতিদিন শত শত মানুষের সমাগম ঘটছে এ বাজারগুলোতে। বাজারতো নয়, যেন কোন মেলার আসর। প্রতিনিয়ত সেনাবাহিনীর টহল অব্যাহত থাকলেও প্রশাসনের তেমন কোন তৎপরতা নাই বললেই চলে। এমন পরিস্থিতিতে সংক্রমণ বিস্তারের আশঙ্কায় উপজেলা প্রশাসনের তদারকি বা তৎপরতার অভাবকেই দোষারোপ করছেন সচেতন মহল।