কোন বয়সে মেয়েরা যৌনতা উপভোগ করে?

মহিলাদের যৌনতা সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারনা থাকে ২০ বছর বয়সেই যৌন আকাঙ্কা সবচেয়ে বেশি আত্মপ্রকাশ করে৷ এর পিছনে যথেষ্ট কারণও রয়েছে, সেই সময়েই প্রথম কিশোরী থেকে যুবতী পর্যায়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন মহিলারা৷ তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে অন্য কথা৷

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ত্রিশোর্দ্ধ মহিলারা স্বীকার করেছেন যুবতী বয়সে সবে মাত্র প্রবেশের সময়ের চেয়ে তারা যৌনতা আরও বেশি উপভোগ করেছেন ত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে৷ ২৬০০ জন ত্রিশোর্দ্ধে মহিলার মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে দেওয়া হয়েছে এই তথ্য৷ সমীক্ষায় অংশগ্রহণ করা প্রতিযোগীদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, অর্গাজম কতটা উপভোগ করেন তারা? কোনও বয়সের যৌনতা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করেছেন৷ এমন কিছু প্রশ্ন৷

