মেয়েদের যৌন অনীহা মানসিক সমস্যার কারণ

“যে সব মহিলাদের কম পরিমাণে যৌন চাহিদা থাকে তারা মানসিক সমস্যায় ভুগতে পারেন৷ আবার কখনও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তারা অহেতুক আবেগ প্রকাশ করে ফেলতে পারেন৷”

সম্প্রতি একটি গবেষণাতে এই তথ্য প্রমানিত হয়েছে৷ সম্প্রতি স্টাডি অফ উইম্যানস সেক্সুয়াল হেলথের তত্ত্বাবধানে ইউরোপে এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করা হয়েছিল৷ এতে ৫০৯৮ জন মহিলাকে নিয়ে এই গবেষণা করা হয়েছিল৷ এদের প্রত্যেকেরই যৌন চাহিদা একেবারেই কম রয়েছে৷