অনুদান দিয়ে ‘নিঃস্ব’! মাথায় হাত অভিনেতা প্রকাশ রাজের

মাথায় হাত অভিনেতা প্রকাশ রাজের। ভারতে করোনা ভাইরাসের লকডাউন বেড়েছে ৩ মে পর্যন্ত। এই অবস্থায় দরিদ্র অস্থায়ী শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন একাধিক বলিউড তারকারা। তালিকায় আছেন প্রকাশও।

নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই তিনি প্রচুর দান করেছেন বলে খবর। কিন্তু সেই কাজ করতে গিয়েই নাকি নিঃস্ব হওয়ার পথি তিনি! এক সাক্ষাৎকারে সেই খবর জানিয়েছেন অভিনেতা। পরে টুইটে সে খবর পোস্ট করতেই ভাইরাল হয়েছে নিমেষে।

টুইটে প্রকাশের দাবি, “ক্রমশ আমার আর্থিক সংস্থান কম আসছে। জানি না, আগামী দিনে কীভাবে সবার পাশে দাঁড়াব। আবার শুট শুরু না হলে রোজগার করতে পারব না। তবে যতক্ষণ অর্থ আছে ততক্ষণ সবার পাশে আছি। এভাবেই সবাই মিলে লড়তে লড়তে ঠিক পেরিয়ে যাব দুর্দিন।”

করোনা ভাইরাসের কারণে বলিউডের তারকারা সাধারণ মানুষদের থেকে আরও দূরে। দূরে তাদের পরিজনেরাও। সেল্ফ কোয়ারান্টাইনে প্রকাশ রাজ ছেলে বেদান্তের সঙ্গে ফার্ম হাউজে রয়েছেন। সেই ভিডিও পোস্ট করে প্রকাশ লেখেন, “লকডাউন বেড়েছে। প্রকাশ রাজ ফাউন্ডেশন হাজার হাজার পরিবারের কাছে পৌঁছে গেছে। এখন ৩০ জন কর্মী ফার্মে আমার সঙ্গে বন্দি। তাদের যত্ন, দায়িত্ব আমার। সবাই দয়া করে সরকারকে সহযোগিতা করুন।”