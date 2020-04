অসহায় মানুষের পাশে বু্রো বাংলাদেশ

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট:বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ -শরণখোলায় করোনায় গৃহবন্দী কর্মহীন ১৭৩ অসহায় গরীব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন বুরো বাংলাদেশ । শনিবার (২৫শে এপ্রিল)সকালে মোরেলগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চন্তরে শাখা ম্যানেজার মো ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রভাষ কুমার কুন্ডলএরিয়া ম্যানেজার খুলনা . তপন কুমার সরকার.এ ত্রানসামগ্রী বিতরনকালে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মফস্বল সাংবাদিক ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান শেখ সাইফুল ইসলাম কবির ,।

মহামরি করোনায় কর্মহীন খাদ্য সামগ্রী বিতরন কালে বুরো বাংলাদেশ এর চেয়ারম্যান সাহেবের নিদের্শে ছবি না তুলে খাদ্য সামগ্রী বিতরন করেন। ইউসুফ আলী এসময় সংক্ষিপ্ত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের বলেন, করোনা সংক্রামন থেকে এড়াতে মানুষ গৃহবন্দি হয়ে পড়ায় তারা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। আসুন আমাদের যার যতটুকু সাধ্য আছে;তাই নিয়ে এসব মানুষের পাশে দাড়াই।

জানিনা এই মহামারীতে কে কতটুকু সময় আছি। বাচব কি বাঁচব না, তা জানেন একমাত্র আল্লাহ্। তবুও সাধ্যের মধ্যে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছি। বু্রো বাংলাদেশএর সকলের জন্য দোয়া করবেন##