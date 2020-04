করোনার মধ্যেই বঙ্গোপসাগর দিয়ে ধেয়ে আসবে ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংকটের মধ্যেই এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের শুরুতেই ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’ বঙ্গোপসাগরে আঘাত হানছে। তবে তা কোথায় আছড়ে পড়তে পারে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ওয়ান ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এপ্রিলে সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণিঝড় ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, খুব শিগগিরই বঙ্গোপসাগরে এই মৌসুমের প্রথম সাইক্লোন তৈরি হতে চলেছে। ২৭ এপ্রিল আন্দামান সাগরের ওপর এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। পরদিন ২৮ এপ্রিল একই অঞ্চলে থেকে তা শক্তি সঞ্চয় করবে। ২৯ এপ্রিল ওই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরদিন ৩০ এপ্রিল গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করবে।

আম্ফান নামটি দিয়েছে থাইল্যান্ড। ‘আম্ফান’ ২০১৯-এর ঘূর্ণিঝড় তালিকার শেষ নাম। ‘নর্দান ইন্ডিয়ান ওশেন সাইক্লোন’-এর নামগুলো আটটি দেশ পর্যায়ক্রমে রাখে। এই পর্যায়ক্রমগুলো হলো-বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। সেই পর্যায়ক্রমে আট নম্বর তালিকায় শেষ নামটি হলো আম্ফান।