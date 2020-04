‘কারও করোনার ঝুঁকি থাকলে তার রোজা মাফ’

ইরাকের প্রভাবশালী শিয়া আলেম আয়াতুল্লাহ আলী সিস্তানি রমজান শুরুর আগে একটি ফতোয়া জারি করেছেন। ফতোয়ায় তিনি করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই সময়ে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের উদ্দেশে জানিয়েছেন, যদি রোজা রাখলে কেউ করোনা ভাইরাসের ঝুঁকির মধ্যে পড়েন তবে তার রোজা ক্ষমা করা হবে।

প্রকৃতপক্ষে, রমজানের সময় রোজা রাখলে মুসলমানরা সারাদিন এক ফোঁটা পানিও খান না। ফলে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায়। এই সময়ে চিকিৎসকরা বেশি করে পানি খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন সকলকে।

শুকনো গলা থেকে সংক্রমণের আশঙ্কার কারণেই আয়াতুল্লাহ সিস্তানি এই ফতোয়া জারি করেছেন। গ্রীষ্মে রোজা রাখা এমনিতেই কঠিন। তার উপর এখন করোনা সংক্রমণের প্রকোপে পরিস্থিতি আরও কঠিন।

ইরাকে এক শিয়া মুসলমান ধর্মগুরু আয়াতুল্লাহ সিস্তানিকে প্রশ্ন‌ করে জানতে চেয়েছিলেন, কেউ যদি করোনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় ভোগেন তাহলে তার কী করা উচিত। এর উত্তরেই আয়াতুল্লাহ জানান, সমস্ত সাবধানতা অবলম্বন করেও যদি কেউ আশঙ্কায় ভোগেন তাহলে তিনি যেন রোজা না রাখেন। প্রসঙ্গত, এর সঙ্গে শর্ত হল প্রকাশ্যে কিছু খাওয়া বা পান করা যাবে না।

এদিকে এই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মওলানা রশিদ জানাচ্ছেন, ‘‘আমি আরও একবার আবেদন জানাচ্ছি লকডাউন ও সামজিক দূরত্বের নিয়ম মেনে চলা উচিত। আপনার নিজের জীবন এবং পরিবারের জন্য এই বিষয়গুলির প্রতি যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।”