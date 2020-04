বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত হতে যাওয়া ‘বঙ্গবন্ধু’

বাংলাদেশঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অবলম্বনে নির্মিত হতে যাওয়া ‘বঙ্গবন্ধু’ সিনেমার প্রাথমিকভাবে ৫০ জন শিল্পীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ওয়েবসাইটে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।

ছবিটির নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলিউডের খ্যাতিমান নির্মাতা শ্যাম বেনেগালকে। ১৭ মার্চ থে‌কে এফডিসিতে ছ‌বি‌টির শুটিং শুরু হবে। ২০২১ সা‌লের মা‌র্চের ম‌ধ্যে ছ‌বিটি মু‌ক্তি দেওয়া কথা রয়েছে।তালিকা অনুযায়ী বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে আরিফিন শুভ ও শেখ হাসিনার চরিত্রে নুসরাত ফারিয়াকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। আর শেখ রেহানার চরিত্রে থাকছেন সামান্তা রহমান।

বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী শেখ ফজিলাতুন্নেছার বড়বেলার চরিত্রে আছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা ও ছোটবেলার চরিত্রে দীঘি অভিনয় করবেন।এছাড়া আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর চরিত্রে আছেন রাইসুল ইসলাম আসাদ, শেখ কামাল চরিত্রে কামরুল হাসান, শরীফ সিরাজ আছেন শেখ জামালের চরিত্রে। খন্দকার মোশতাক আহমেদের চরিত্রে দেখা যাবে ফজলুর রহমান বাবুকে। আয়ুব খান হিসেবে থাকবেন মিশা সওদাগর।