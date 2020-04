বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর ট্রাকের ধাক্কায় বিবিএ’র উদ্ধারকর্মীর মৃত্যু

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর পণ্যবাহী একটি বিকল ট্রাককে উদ্ধার করতে গিয়ে এক মিনি ট্রাকের ধাক্কায় মো. কাদের (৩৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সে ভূঞাপুর উপজেলার গাবসারা ইউনিয়নের চন্ডিপুর গ্রামের মো. আইয়ুব আলী (পাশান মাস্টার) এর ছেলে। মো. কাদের বঙ্গবন্ধু সেতুর (বিবিএ) স্টাফ ও রেকার গাড়ীর উদ্ধারকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত দেড় টার দিকে বঙ্গবন্ধু সেতুর ৩০ নং পিলার উপর এই দুর্ঘটনা ঘটে। শুক্রবার (২৪ এপ্রিল) সকালে বিষয়টি দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন কে নিশ্চিত করেছেন বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব থানার অফিসার ইনচার্জ কাজী আয়ূবুর রহমান।

তিনি দৈনিক ঢাকা প্রতিদিন কে বলেন, উত্তরবঙ্গ থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী পণ্যবাহী একটি ট্রাক সেতুর ৩০ নং পিলারের কাছে পৌঁছালে হঠাৎ ট্রাকটি বিকল হয়ে যায়। এ খবর পেয়ে কাদের বিবিএ টিসিআর রেকার গাড়ীটি নিয়ে ঘটস্থলে পৌঁছে ট্রাকটি উদ্ধার করতে যায়। এ সময় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা উত্তরবঙ্গগামী একটি মিনি ট্রাক কাদের কে ধাক্কা দেয়। পরে গুরুতর আহত হলে পুলিশের সহযোগিতায় বিবিএ অন্যান্য কর্মরত উদ্ধারকর্মীরা টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।