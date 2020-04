লক্ষ্মীপুরে জেলা কর্মকর্তাদের সাথে রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিবের সমন্বয় সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক :

করোনা প্রতিরোধ ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে জেলা পর্যায়ে চলমান ত্রাণ কার্যক্রম সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে জেলা কর্মকর্তাদের সাথে রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিবের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার প্রধান অতিথি ছিলেন, রাষ্ট্রপতি কার্যালয়ের সচিব সম্পদ বড়ুয়া।

বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসক অঞ্জন চন্দ্র পালের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, সংরক্ষিত মহিলা সাংসদ সেলিনা ইসলাম, পুলিশ সুপার ড. এই এইচ কামরুজ্জামান, সিভিল সার্জন ডা: আব্দুল গফফার, সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউর রহমান, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ শাহজাহান, জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট নুরউদ্দিন চৌধুরী নয়ন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সফিউজ্জামান ভূঁইয়া, পৌর মেয়র আবু তাহের, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সালাহ উদ্দিন টিপু প্রমুখ।

সভায় করোনা প্রাদুর্ভাব রোধে করনীয়, ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনামূলক আলোচনা করা হয়। সভায় বিভিন্ন উপজেলা চেয়ারম্যান ও পৌর মেয়রসহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।