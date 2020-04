লক্ষ্মীপুরে বজ্রপাতে এবার কৃষক নিহত

রামগঞ্জ (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি :

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বজ্রপাতে কিশোরী নিহতের পর এবার রামগঞ্জে এক কৃৃৃষক নিহত হয়েছে।

রামগঞ্জ উপজেলার রসুলপুর মাঠে ধান কাটার সময় শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে বজ্রপাতে কৃষক দুলা মিয়া নিহত হয়। নিহত দুলা মিয়া রসুলপুর গ্রামের মৃত বজল হকের পুত্র। এদিকে বজ্রবৃষ্টিতে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে গাছ উপড়ে পড়ে ৩টি বৈদ্যুতিক খুটি ভেঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্চিন্ন হয়ে যায়।

সুত্রে জানায়,উপজেলাতে শুক্রবার বেলা ৩টার দিকে মুষুলধারে বজ্র ও শিলা বৃষ্টি শুরু হয়। এত উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে গাছ উপড়ে ৩টি বিদ্যুাতের খুটি ভেঙ্গে যায়। একই সময় রসুল মাঠে নিজ জমিনে ধান কাটা অবস্থায় বজ্রপাতে কৃষক দুলা মিয়া নিহত হয়।