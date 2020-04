লক্ষ্মীপুরে লকডাউন অবস্থায় অসুস্থ যুবকের মৃত্যু : নমুনা সংগ্রহ

রায়পুর (লক্ষ্মীপুর) প্রতিনিধি :

লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বাবুল বেপারি (৩৫) নামের অসুস্থ এক ব্যাক্তি বাড়ীতে লকডাউন অবস্থায় মারা গেছেন। শুক্রবার সকালে উপজেলার উত্তর চরআবাবিল গ্রামের বেপারি বাড়ীতে মারা যান। সে একই এলাকার মৃত মফিউল্যার ছেলে। দুপুরে মৃত ব্যাক্তির নমুনা সংগ্রহের পর তাকে তাদের পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

মৃত বাবুল বেপারি গত ১৮ এপ্রিল অসুস্থ্য অবস্থায় ঢাকা থেকে বাড়ীতে আসলে তার পরিবারকে লকডাউনে রাখেন উপজেলা প্রশাসন।

মৃত বাবুলের স্বজনরা জানান, তিনি দীর্ঘদিন লিবারে সমস্যা থাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলো। অবস্থা বেশি খারাফ ও করোনার কারনে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

শুক্রবার দুপুরে ইউএনও সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান কে নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে বাবুলের নমুনা সংগ্রহ করেন এবং তা চট্রগ্রাম ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

রায়পুর সরকারি হাসপাতালের আবাসিক ম্যাডিকেল অফিসার ডাক্তার বাহারুল আলম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে-জানান, বাবুল ওই ব্যাক্তির নমুনা সংগ্রহ করে চট্রগ্রাম ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। রিপোট আসলে বুঝা যাবে করোনা উপসর্গ নিয়ে তিনি মারা গিয়েছেন কি না।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরীন চৌধুরী জানান, মৃত বাবুল বেপারি ঢাকা থেকে আসার খবরে শুধুই তার পরিবারকে লকডাউনে রাখা হয়েছিলো। মারা যাওয়ার সংবাদে ওই ব্যাক্তির নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে পাঠানো হয়। সকলকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।