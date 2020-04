লামায় কৃষকের ধান কেটে বাড়ি পৌঁছে দিল ছাত্রলীগ

সাহাব উদ্দিন রিটু,লামা,বান্দরবান প্রতিনিধি:

(২)জাতীর অন্তিম মুহুর্তে সবসময় সাহসী ভুমিকায় ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগ।(৩)তারই ধারাবাহিকতায় মহামারি করোনা ভাইরাসের কারনে সারাদেশে অসহায়,দরিদ্র মানুষগুলো দুর্যোগ সময় পার করলে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ছাত্রলীগ। (৪)দেশের অনেক জায়গাতে ছাত্রলীগ কৃষকের ধান কেটে সহযোগীতা করছে।(৫)তার ব্যতিক্রম ঘটেনি লামাতেও।(৬)বান্দরবানের লামায় এক কৃষকের ধান কেটে সহযোগীতা করল ছাত্রলীগ।(৭)শুক্রবার পৌরসভার সাবেক বিলছড়িতে কৃষক ফিরোজ মিয়ার ধান কেটে দেন উপজেলা,পৌর ও কলেজ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ।

(৮)মহামারি করোনা ভাইরাসের কারনে শ্রমিক সংকটে কৃষক ফিরোজ মিয়া ধান কাটতে না পারলে লামা কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি সাদ্দাম হোসেন,সাধারন সম্পাদক নাহিদ আলম,পৌর ছাত্রলীগ সভাপতি বিপলব নাথ,সাধারন সম্পাদক মো.সুমন ও উপজেলা ছাত্রলীগ সভাপতি মংক্যালা মার্মা,সাধারন সম্পাদক মো.শাহিনের নের্তৃত্বে অন্যান্য নেতাকর্মীরা দিনব্যাপী তার ৪০ শতক জমির ধান কেটে বাড়ি পৌঁছে দেন ।(৯) এতে কৃষক ফিরোজ মিয়া খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ছাত্রলীগ নেতারা অন্যান্য কৃষকের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।

