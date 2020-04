কবরে ঘুমালেন মা, শেষ দেখাও পেলেন না ইরফান খান

মা হারালেন বলিউডের গুণী অভিনেতা ইরফান খান। করোনা ভাইরাসের কারণে লকডাউনে বিদেশে গিয়ে আটকা পড়ে আছেন এই অভিনেতা। তাই মায়ের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখাও হলো না তার। শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকালে ভারতের জয়পুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইরফান খানের মা সাইদা বেগম। তার বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, রাজস্থানের টঙ্ক নবাব পরিবারের বংশধর ছিলেন ইরফানের মা। অনেক দিন থেকেই বার্ধক্যজনিত কারণে নানা রোগে ভুগছিলেন তিনি। অবশেষে সবাইকে ছেড়ে পাড়ি জমালেন না ফেরার দেশে। ইরফানের এক ঘনিষ্ঠ নির্মাতা সুজিত সরকার জানান, শনিবার সন্ধ্যায় সাইদা বেগমের দাফন হয়ে গেছে। ইরফানের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ করতে পারেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন এই নির্মাতা।

২০১৮ সালের শুরুতে নিজের ক্যান্সারের চিকিৎসা করাতে যুক্তরাজ্যে পাড়ি জমিয়ে ছিলেন ইরফান খান। দেড় বছরেরও বেশি সময় পরে দেশে ফেরেন তিনি। মুম্বাই বিমানবন্দরে তাকে হুইল চেয়ারে বসা অবস্থায় দেখা যায়। কিছুটা সুস্থ হয়ে ‘আংরেজি মিডিয়াম’ নামে একটি সিনেমার শুটিং করেন। সম্প্রতি মুক্তিও পায় সিনেমাটি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ডিজনি হটস্টারে দেখা যাচ্ছে এটি।