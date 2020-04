কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ করল বন্ধু, ভিডিও করল বান্ধবীরা

প্রথমে প্রেমের অভিনয়, অতঃপর বাড়িতে ডেকে কলেজছাত্রীকে ধর্ষণ ও ভিডিওচিত্র ধারণ। আবার এ কাজে সহযোগীতা করেছেন নিজের বন্ধু-বান্ধবীরা। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ইব্রাহম হোসেন তানভীর ও তার ছয় বন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন- উল্লাপাড়া বিজ্ঞান কলেজের ছাত্র বন্ধন, ছাত্রী পূর্ণতা, মিম ও রিফাত এবং ঢাকা কলেজের ছাত্র তুষার ও টাঙ্গাইল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র সুমন। তাদের মধ্যে বন্ধন ও পূর্ণতা পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বাসিন্দা বাকিরা উল্লাপাড়ার।

উল্লাপাড়া মডেল থানার উপপরিদর্শক ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোশারফ হোসেন আকন্দ জানান, দুই মাস আগে তানভীর রাজশাহী সিটি কলেজের এক ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় শুরু করে। একপর্যায়ে ওই ছাত্রীকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তার বাড়িতে ডেকে বেশ কয়েকবার ধর্ষণ করে। এ সময় কয়েকজন বন্ধু এই ধর্ষণের ভিডিওচিত্র ধারণ করে। এসব ভিডিওচিত্র সম্প্রতি বন্ধুরা বিভিন্ন জনের মোবাইলে আদান প্রদান করে।

এ অবস্থায় গত ১০ এপ্রিল নির্যাতিতার বাবা বাদী হয়ে তানভীর ও তার ছয় বন্ধুর বিরুদ্ধে উল্লাপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেন। পরে শনিবার বিকেল ও রাতে নিজ নিজ বাড়ি থেকে সাত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে সিরাজগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে আজ রোববার জেলহাজতে পাঠায় পুলিশ। তদন্ত কর্মকর্তা আরও জানান, গ্রেপ্তাররা জিজ্ঞাসাবাদে তাদের অপকর্মের কথা স্বীকার করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।