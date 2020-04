কেন তাঁর টুইটারে পর্ণ সাইটে ভিডিও পোস্ট করলেন এই টেলি অভিনেত্রী?

ফের খবরের শিরোনামে টেলি অভিনেত্রী শিল্পা সিন্ডে৷ রবিবার ট্যুইটারে হঠাৎ তিনি পোস্ট করলেন একটি পর্ণ সাইটের লিঙ্ক৷ আপলোড করা মাত্রই সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ওঠে সমালোচনার৷ শুধু সাধারণ মানুষ বা ফ্যানেরাই নন ট্যুইটটি নিয়ে সরব হন তাঁর ঘনিষ্টরাও৷

আসলে বেশকিছুদিন আগে শিল্পার একটি আপত্তিকর ভিডিও ওই সাইটে আপলোড হয়৷ এবং হওয়া মাত্রই ভিডিওটি মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়ে পড়ে৷ কিন্তু ভিডিওতে যে মেয়েটি রয়েছে সেটি যে শিল্পা নয় তা লিঙ্কটি শেয়ার করে খোদ জানালেন অভিনেত্রী৷

ট্যুইটারে তিনি লেখেন, ” দয়া করে ভিডিওটি দেখলে বুঝবেন যাদের কোন কাজ নেই তাঁরা অন্যের জীবনে সর্বনাস করার চেষ্টা সবসময় করে৷ এই হল সেই আসল মেয়ে যার ভিডিও আমার নামে আপলোড করা হয়েছে৷”

পোস্টটি আপলোড হওয়া মাত্রই মিশ্র প্রতিক্রিয়া আসতে শুরু করে কমেন্টবক্সে৷ যদিও সবার কমেন্টকে ছাপিয়ে যায় বিগ বসের আরেক প্রতিযোগী হিনা খানের বয়ফ্রেন্ড রকি জয়সওয়ালের একটি পোস্ট৷ তবে আগে বলি রাখি রকির সঙ্গে বেশ ভালোই সম্পর্ক শিল্পার ভাইয়ের৷ দুজনে খুব ভালো বন্ধু৷ সেই রকি কিন্তু সমর্থন করলেন না শিল্পাকে৷ তিনি লেখেন, “শিল্পা তোমার সঙ্গে যেটা হয়েছে সেটা একদমই অনঅভিপ্রেত এবং নিয়ে সত্যিই তোমার বলার অধিকার আছে৷ তবে তুমি কি এটা ভেবেছো যে মেয়েটার ভিডিও আপলোড হয়েছে সেও হয়তো কোন বাজে ঘটনার শিকার হয়েছে৷ অথবা তাঁকে হয়তো জিনিসটি জোর করে করানো হয়েছে৷ ফলে জিনিসটি প্রমোট করা তোমার একদমই উচিত নয়৷”

এরপর বয়ফ্রেন্ডের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে অভিনেত্রী হিনা খানও ট্যুইট করে লেথেন, “এটা সত্যি দুঃখের বিষয় যে একজন পাবলিক ফিগার হওয়া সত্ত্বেও সচেতন হচ্ছেন না সেলিব্রিটিরা৷