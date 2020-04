কোনটি ব্যভিচার, কোনটি ধর্ষণ আর কোনটি সহবাস,আসুন জেনে নেই !

যেনা বা ব্যভিচারঃ যেনা বা যিনা বা ব্যভিচার কিংবা খাস বাংলায় চোদাচুদি হল বিবাহ বন্ধন ছাড়া অবৈধ পন্থায় কোন নারী-পুরুষের যৌন তৃপ্তি লাভ করাকে। এখানে পুরষ নারীকে ভোগ করতে টাকা-পয়সা, অলংকার বা চাকুরি বা কোন আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকেন। যা ইসলামী শরীয়াতে অবৈধ পন্থায় যৌন সম্ভোগ সম্পূর্ণ হারাম এবং কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাছাড়াও কিছু কিছু দেশ ও অঞ্চলেও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সহবাসঃ সহবাস বলতে বুঝায় ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বৈধ পন্থায় যৌন তৃপ্তি লাভ করাকে বলা হয়। এখানে একটি পুরুষ কে তার স্ত্রীর সাথে যৌন সম্পর্ক করতে হলে তাকে ইজ্জতের মূল্য হিসেবে মোহরানা দিতে হয়।



