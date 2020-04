ট্রেনের মধ্যে বসে কিম? মৃত্যুর জল্পনা নস্যাৎ করে নয়া চাঞ্চল্য

ট্রেনের মধ্যে বসে কে? কিম জন উনকে ফের কি দেখতে পাওয়া গেল? এমন সব প্রশ্নই উঠছে উত্তর কোরিয়ার রিসর্ট টাউন থেকে বের হওয়া একটি বিশেষ ট্রেনের ছবি সামনে আসার পর। চলতি সপ্তাহেই একটি বিশেষ ট্রেনে উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রনেতা কিম জং উনকে বসে থাকতে দেখা যায় বলে সম্ভাবনা তৈরি হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্যাটেলাইট ইমেজ রিসার্চ সংস্থা এই ছবি হাতে পায়। তারপরেই ধন্দ তৈরি হয়।

৩৮ নর্থ নামের ওই সংস্থা শনিবার জানায়, উত্তর কোরিয়ার ওয়নসানের লিডারশিপ স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল। এই স্টেশন বিশেষভাবে কিমের পরিবারের জন্য সংরক্ষিত। সেখানে দেখা গিয়েছে কিমকে। বলা হচ্ছে, ওই ট্রেনেই ছিলেন কিম। উপগ্রহ চিত্রে সেরকমই ধরা পড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স এখনও এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানায়নি। রিপোর্ট বলছে, ওই ট্রেনটি লিডারশিপ স্টেশনে থাকা প্রমাণ করে না যে কিম সেখানে রয়েছেন। তবে একটা সম্ভাবনা তৈরি হতেই পারে যে ওই রিসর্ট টাউনে রয়েছে কিম ও কিমের পরিবার।

হংকং স্যাটেলাইট টেলিভিশনের ভাইস ডিরেক্টর শিজিয়ান জিংজু শীর্ষ স্তরের সূত্রের খবর জানিয়ে, তাঁর ওয়েইবো অ্যাকাউন্টে বিবৃতি দিয়ে বলেন, উত্তর কোরিয়ার নেতা মারা গেছেন। ওয়েইবোতে ১৫ মিলিয়ন মানুষ তাঁকে ফলোও করেন। তবে এই মৃত্যু সংবাদ এখনও কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা, বা অন্য কোনও রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম সমর্থন করেনি।

উল্লেখ্য, ৩৬ বছরের রাষ্ট্রনেতা কিমকে শেষ দেখা গিয়েছিল গত ১১ এপ্রিল। সরকারি একটি বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। এরপর তাঁর প্রয়াত ঠাকুরদা কিম ইল সাং-এর জন্মদিন পালন করেন ১৫ এপ্রিল। এরপর থেকেই রহস্যজনকভাবে উধাও তিনি। কোথাও দেখা যাচ্ছে না তাঁকে।

যদিও উত্তর কোরিয়ার এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি হার্ট সার্জারি হয়েছে তাঁর। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম হংকং টিভিতে প্রকাশিত একটি ছবিকে টুইট করছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, উত্তর কোরিয়ার শাসকের মৃতদেহ শায়িত রয়েছে। আর ছবি বিশ্বের দরবারে আরও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে দিয়েছে। যদিও সেই ছবিও আসল কিনা সেই সত্যতা যাচাই করা হয়নি।