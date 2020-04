ঢাকায় প্রবেশ করছে অসংখ্য মানুষ

ঝুঁকির মধ্যেই আজ রোববার থেকে ধাপে ধাপে খুলছে তৈরি পোশাক কারখানা। গতকাল শনিবার ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইতে এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে গার্মেন্টস খোলার সিন্ধান্তের পরপরই ঢাকায় অসংখ্য মানুষ প্রবেশ করছে। করোনা সংক্রমণ রোধে ঢাকায় প্রবেশ এবং বের হতে নিষেধাজ্ঞা চলছে তারপরেও অন্যান্য দিনের তুলনায় রোববার সকালে হেঁটে রাজধানীতে মানুষের প্রবেশ করছে।

পুলিশ বলছে, গত কয়েকদিন ঢাকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে যে কড়াকড়ি ছিল পোশাক কারখানা চালুর মধ্য দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। করোনা সংক্রমণ রোধে গত ৫ এপ্রিল থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া সবাইকে ঢাকায় প্রবেশ এবং বের হওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।