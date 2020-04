বাগেরহাটে বাড়িতে সিঁদ কেটে ৪ লাখ টাকার মালামাল চুরি

শেখ সাইফুল ইসলাম কবির.সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার,বাগেরহাট: করোনা পরিস্থিতিতে বাগেরহাটের শরণখোলায় ছাত্রলীগ নেতা আসাদ হাওলাদারের বাড়িতে চুরি হয়েছে। চোরেরা সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে প্রায় প্রায় চার লাখ টাকার মালামাল লুটে নিয়েছে। শনিবার দিনগত রাতে উপজেলার খোন্তাকাটা ইউনিয়নের রাজৈর গ্রামের এঘটনা ঘটে।

উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ হাওলাদার জানান, রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে সিঁদ কেটে চোরেরা ঘরে ঢোকে। চোরেরা কৌশলে আলমারি ভেঙে এক লাখ ২০ হাজার টাকা, প্রায় আড়াই লাখ টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কার এবং বাইরে থাকা প্রায় ৪০হাজার টাকা দামের তিনটি মোবাইল ফোনসহ প্রায় চার লাখ টাকার মালামাল লুটে নিয়ে গেছে। রাত দুইটার দিকে তার ছোট ভাই রুবেল হাওলাদার পানি খেতে উঠে ঘরের সামনের দরজা খোলা দেখে চুরির বিষয়টি নিশ্চিত হন।

ঘটনাস্থল পরিদর্শণকারী শরণখোলা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমির হোসেন জানান, খবর পেয়ে সোমবার সকালে ছাত্রলীগ নেতা আসাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, বসতঘরের পিছন থেকে সিঁট কাটা এবং ভেতরে মালামাল তছনছ করা। এসময় নগদ টাকা, সোনাদানাসহ অন্যান্য মালামাল নিয়ে যাওয়ার কথা জানায় বাড়ির লোকজন।

শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসকে আব্দুল্লাহ আল সাইদ জানান, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শণ করেছে। অভিযোগ দিলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।