বিশ্বসেরা টি-২০ দলে কোহলিকে বাদ দিয়ে সাকিবকে রাখলেন ওয়াসিম

স্পোর্টস ডেস্ক : করোনা ভাইরাসের কারণে ক্রিকেট ব’ন্ধ হয়ে আছে। তাই ঘরে বসে সাবেক ক্রিকেটাররা একের পর এক পছন্দের দল তৈরি করে যাচ্ছেন। এবারের দলটি তৈরি করেছেন ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের রাজা খ্যাত ওয়াসিম জাফর। বাংলাদেশের ক্রিকেটাঙ্গনে ওয়াসিম খুব পরিচিত। বহুবার তিনি এদেশের ঘরোয়া লিগে খেলেছেন, কোচিংও করিয়েছেন।

এবার তার পছন্দের সেরা টি-২০ দলে সুযোগ পেলেন বাংলাদেশের বিশ্বসেরা অল-রাউন্ডার সাকিব আল হাসান। এর আগে ওয়ানডে, আইপিএল এবং মুম্বাইয়ের সেরা একাদশে গড়েছেন জাফর। এবার তৈরি করলেন টি-২০ একাদশ। সেরা টি-টোয়েন্টি দলে বিভিন্ন দেশ থেকে একজন করে খেলোয়াড় বাছাই করেছেন তিনি। সম্ভবত এ কারণেই তার দলে ঠাঁই হয়নি ভারতের অধিনায়ক বিরাট কোহলির। তাকে টপকে গিয়ে ভারত থেকে আছেন শুধু পেস তারকা যশপ্রীত বুমরা। আর বিশ্বের সেরা অল-রাউন্ডারকে দলে না নেওয়ার কোনো কারণ খুঁ’জে পাননি জাফর।

জাফরের একাদশের দুই ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ও বাবর আজম। তিনে কেন উইলিয়ামস, চারে এবি ডি ভিলিয়ার্স। অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান আর উইন্ডিজের আন্দ্রে রাসেল। সাকিব নামবেন ৭ নম্বরে। দুজন লেগ স্পিনার হিসেবে আছেন নেপালের সন্দ্বীপ লামিচাঁনে, আফগানিস্তানের রশিদ খান। পেস আ’ক্রম’ণে বুমরাহর সঙ্গী মালিঙ্গা। উইকেটকিপার হিসেবে আছেন ইংল্যান্ডের জস বাটলার।

ওয়াসিম জাফরের সেরা টি-টোয়েন্টি একাদশ: ডেভিড ওয়ার্নার (অস্ট্রেলিয়া), বাবর আজম (পাকিস্তান), কেন উইলিয়ামসন (নিউজিল্যান্ড),এবি ডি ভিলিয়ার্স (দক্ষিণ আফ্রিকা), জস বাটলার (ইংল্যান্ড), আন্দ্রে রাসেল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ), সাকিব আল হাসান (বাংলাদেশ), রশিদ খান (আফগানিস্তান), সন্দ্বীপ লাঁমিচানে (নেপাল), লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলঙ্কা), যশপ্রীত বুমরা (ভারত)।