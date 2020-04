This picture taken on December 12, 2019 shows a view at a terminal in Saudi Arabia's King Abdulaziz International Airport in Jeddah. (Photo by GIUSEPPE CACACE / AFP) (Photo by GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

মক্কা ব্যতীত সৌদি আরবের সমস্ত শহরের কারফিউ শিথিল মক্কা ব্যতীত সৌদি আরবের সমস্ত শহরের বাসিন্দারা সকাল ৯ টা থেকে ৫ টা অবধি বাইরে যেতে পারবেন । রমজান মাসের জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় । আজ থেকে এই নিদের্শনা কার্যকর হবে। সৌদি বাদশাহ সামলান বিন আব্দুল আজিজ এর নির্দেশে এই রাজকীয় ফরমান জারি করা হয়েছে। সৌদি আরব ২৯ এপ্রিল থেকে ১৩ ই মে পর্যন্ত শপিংমল, পাইকারি ও খুচরা দোকান খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে । কারখানা এবং কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি তাদের সময়মতো নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই তাদের কার্যক্রমে ফিরে আসতে পারবে। স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয় এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত নির্দেশনা, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প কল কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কতৃপক্ষ সবসময় করোনা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্হা পর্যবেক্ষণ করবে।