মদের দোকান কবে খুলবে চিন্তায় মদ প্রমিকরা,নয় নির্দেশ সরকারের

ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে এখন একটাই নাম করোনা ভাইরাস। করোনা ভাইরাসের থাবায় কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে গোটা বিশ্ব। চীনের উহান থেকে আগত করোনা ভাইরাসের মারন রূপ প্রত্যক্ষ করেছে গোটা বিশ্ববাসী। ইতালি আমেরিকার মতোলন উন্নত দেশগুলিতে মৃত্যুর মিছিল আজও অব্যাহত।

অন্যান্য দেশের পাশাপাশি ভারতেও ঢুকে পড়েছে এই মারন ভাইরাস। সে কারণেই তড়িঘড়ি সংক্রমণ রুখতে রুখতে গত 24 শে মার্চ থেকে গোটা দেশজুড়ে লকডাউনের সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সিদ্ধান্তে তার সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার।

প্রথম দফার লকডাউন শেষ হয়ে গেলেও পরিস্থিতির নিরিখে ফের 3 মে পর্যন্ত বাড়ানো হয় লকডাউনের সময়সীমা। গত ২০ এপ্রিল থেকে অবশ্য কয়েকটি বিষয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে। আবার পরিস্থিতি বুঝে বেশকিছু জায়গাকে হটস্পট বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

এদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেমাঝেই ছড়াচ্ছে কিছু গুজব। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা ঘিরে প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে দেশে।সে ব্যাপারে এবার স্পষ্ট নির্দেশ দিলেন কেন্দ্র। মন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দোকান ছাড়া আর কোনও জিনিসের দোকান খোলা যাবে না।

সেলুন, মদের দোকান, রেস্তোরাঁ কোনও জরুরী সেবার মধ্যে পড়ে না তাই লকডাউন অমান্য করে কেউ যদি এইসব দোকান খুলতে চায় তাহলে তার বিরুদ্ধে করা শাস্তি নেওয়া হবে।