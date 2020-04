মালিবাগে সড়ক অবরোধ, যান চলাচল বন্ধ

সাধারণ ছুটি ঘোষনার পর থেকেই প্রতিদিনই রাজধানী এবং এর আশে পাশে থাকা গার্মেন্টসগুলোর শ্রমিকরা প্রায়ই রাস্তায় নেমে আসে। তাদের বেশিরভাগই অভিযোগ থাকে বেতন-ভাতা না দেওয়া। এবার বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে রাজধানীর মালিবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন তাহসিন ফ্যাশন নামে একটি গার্মেন্টসের শ্রমিকরা।

রোববার (২৬ এপ্রিল) সকাল ৮টা থেকে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলের সামনে তাহসিন ফ্যাশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা এ সড়ক অবরোধ করে। রাস্তা অবরোধ করে গার্মেন্ট শ্রমিকরা বিক্ষোভ করায় রাস্তার একপাশ বন্ধ হয়ে যানজটের সৃষ্টি হয়।

শ্রমিকরা জানান, তাদের দুই মাসের বেতন-ভাতা বকেয়া থাকলেও মালিক টাকা পরিশোধ না করে প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। এদিকে করোনার কারণে বকেয়া বেতন পরিশোধ না করায় শ্রমিকদের মানবেতর জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এ সংকটে পাওনা আদায়ে বাধ্য হয়ে তাদের সড়কে নামতে হয়েছে।

এ ব্যাপারে তেজগাঁও বিভাগের হাতিরঝিল থানার ওসি আবদুর রশিদ জানান, আমাদের টহল পার্টি সেখানে আছে। থানার পক্ষ থেকে শ্রমিকদের বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বিজিএমইএ-কে জানানো হয়েছে।bd24live.com